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Путин поручил выделить 15 млрд рублей на обновление котельных

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил выделить 15 млрд руб. инфраструктурных бюджетных кредитов на обновление муниципальных котельных. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагаю в ближайшие два года выделить дополнительно не менее 15 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на обновление муниципальных котельных», — заявил президент.

Он отметил, что речь идет о переводе их на топливные гранулы в случаях, когда такой переход целесообразен и экономически обоснован.
Глава государства добавил, что у Минфина существует источник дополнительного финансирования для подобной модернизации.

Ранее президент России Владимир Путин прилетел в Архангельскую область, где провел совещание в режиме видеоконференции по вопросам развития лесопромышленной отрасли. Он, в частности, заявил, что в лесопромышленной отрасли сохраняется высокая зависимость от иностранных партнеров. Глава государства отметил, что эту зависимость необходимо преодолеть.

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