Путин поручил выделить 15 млрд рублей на обновление котельных

Президент России Владимир Путин предложил выделить 15 млрд руб. инфраструктурных бюджетных кредитов на обновление муниципальных котельных. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагаю в ближайшие два года выделить дополнительно не менее 15 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на обновление муниципальных котельных», — заявил президент.

Он отметил, что речь идет о переводе их на топливные гранулы в случаях, когда такой переход целесообразен и экономически обоснован.

Глава государства добавил, что у Минфина существует источник дополнительного финансирования для подобной модернизации.

Ранее президент России Владимир Путин прилетел в Архангельскую область, где провел совещание в режиме видеоконференции по вопросам развития лесопромышленной отрасли. Он, в частности, заявил, что в лесопромышленной отрасли сохраняется высокая зависимость от иностранных партнеров. Глава государства отметил, что эту зависимость необходимо преодолеть.