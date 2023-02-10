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«Оренбургнефть» инвестировала в «зеленые» проекты более 10 млрд рублей за пять лет

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Пресс-служба «Роснефти»

«Зеленые» инвестиции «Оренбургнефти», входящей в нефтедобывающий комплекс «Роснефти», превысили 10 млрд руб. в период с 2018 по 2022 год, сообщила пресс-служба компании. Уточняется, что средства были направлены на реализацию природоохранных и природовосстановительных мероприятий.

В «Оренбургнефти» отмечают, что экологичность производства и минимизация воздействия на окружающую среду — приоритетные задачи компании.

Предприятие на системной основе реализует программы повышения надежности трубопроводов, рационального использования попутного нефтяного газа (ПНГ), рекультивации земель, повышения энергоэффективности, сохранения водных ресурсов и биоразнообразия, обеспечивает мониторинг окружающей среды.

В компании подчеркивают, что специалисты «Оренбургнефти» постоянно контролируют экологическую обстановку в районах нефтедобычи и прилегающих территориях: мониторят состояние атмосферного воздуха, почвы, подземных и поверхностных вод. Например, сотрудники предприятия провели более 5,8 тыс. анализов грунта.

Кроме того, «Оренбургнефть» проводит утилизацию промышленных отходов с применением современных технологий. Получаемая в результате рециклинга вторичная продукция вновь вовлекается в технологический процесс.

Специалисты «Оренбургнефти» с 2018 по 2022 год выпустили в бассейны Волги и Урала более 425 тыс. мальков ценных пород рыб: сазана, стерляди и толстолобика.

Также сотрудники предприятия принимают активное участие в экологических проектах и акциях по озеленению и уборке территорий, волонтеры организуют флешмобы и велопробеги, проводят экологические уроки для молодежи.

Традиционными для нефтяников стали такие мероприятия как сбор макулатуры, батареек и пластиковых крышек.

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