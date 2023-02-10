hh.ru: менеджеры по продажам, программисты и разработчики стали лидерами по росту зарплат в 2022 году

По итогам 2022 года лидерами по среднемесячному росту зарплат на российском рынке труда стали менеджеры по продажам, программисты и разработчики. При этом самые высокие вознаграждения сохраняются в сфере разработки программного обеспечения, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования аналитиков платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter (hh.ru).

«В лидерах по росту дохода в 2022 году оказались менеджеры по продажам (+12%), программисты и разработчики (+11%), исследователи (+10%). При этом самые высокие зарплаты в абсолютных цифрах традиционно у специалистов по разработке программного обеспечения (средний доход — почти 160 000 руб.)», — говорится в материале.

Однако последние не всегда сохраняли за собой лидерство по размеру вознаграждения. Осенью 2022 года разработчиков обходили менеджеры по стратегическому планированию и оптимизации бизнес-процессов. В то время средний доход в этой профессии оценивался почти в 150 тыс. руб., заключается в статье.

8 декабря аналитики платформы «Авито Работа» сообщили, что самыми выгодными предложениями по работе для тех, кто предпочитает работать дистанционно, к концу 2022 года были представлены в сфере продаж, услуг банков и образования. Средние зарплаты сотрудников в этих отраслях находились в диапазоне от 47,5 тыс. руб. до 62,5 тыс. руб.