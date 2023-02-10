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ЦБ выразил обеспокоенность новыми схемами застройщиков с кешбэком при покупке квартир

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу заявила, что регулятор фиксирует рост нерыночных схем на рынке ипотеки, которые применяются застройщиками. Они предполагают кешбэк для заемщика при оформлении ипотечного кредита. Пресс-конференция проводится по итогам заседания совета директоров Банка России, на котором регулятор принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых.

Набиуллина отметила, что пока эти схемы являются единичными.

«Появились новые схемы по кешбэкам. Пока они единичные, но ЦБ готов принимать меры регулирования. Так же, как и по ипотеке от застройщика, видим риски», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ уточнила, что меры регулирования таких схем, включая их запрет на законодательном уровне, будут применяться в случае распространения схем. Набиуллина подчеркнула, что способы обхода закона через эти схемы в итоге несут риски для заемщика.

«Если эти схемы будут множиться, ЦБ будет настаивать, чтобы в законодательство были внесены поправки, по которым деньги населения через проекты с долевым участием были бы только по стандартным схемам, которые описаны в законодательстве, без каких-либо отклонений», — отметила глава ЦБ.

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