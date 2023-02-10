Набиуллина поддержала введение кредитных каникул для россиян на постоянной основе

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу поддержала введение в России кредитных каникул для россиян на постоянной основе. Пресс-конференция проводится по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в третий раз подряд.

«Поддерживаем принятие кредитных каникул на постоянной основе. Механизм заработает, когда будет принят соответствующий закон», — сказала Набиуллина.

Она также призвала оценивать риски повышения закредитованности россиян в рамках реализации этой инициативы.

«Что касается закредитованности, важно следить не только за количеством кредитов, но и за их качеством. Чтобы не росла доля закредитованных граждан, которым выдаются кредиты», — отметила глава ЦБ.

В декабре 2022 года комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправки в закон «О потребительском кредите», по которому кредитные каникулы по потребительским кредитам можно будет получать на постоянной основе. Обратиться за кредитными каникулами смогут клиенты банков, доходы которых упали более чем на 30% по сравнению с предыдущим доходом за месяц (из расчета на год). Размер потребительского кредита или займа, которых это касается, должно установить правительство. Депутаты предложили следующие планки: для кредита, залогом по которому выступает автомобиль, лимит составит 1,6 млн руб., для остальных кредитов будет действовать уровень в 450 тыс. руб.