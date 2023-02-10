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ЦБ: нехватка «рабочих рук» и низкая производительность труда могут спровоцировать разгон инфляции

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Существуют три риска, которые в обозримом будущем могут привести к отклонению инфляции в России от базового прогноза. В их число вошли: нехватка «рабочих рук», отставание роста производительности труда от увеличения заработных плат и быстрое раскручивание потребления вкупе с ужесточением санкционного давления, приводит слова главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной РИА Новости.

«Следует отметить три риска. Во-первых, быстрое раскручивание потребления в условиях повышенных инфляционных ожиданий. Во-вторых, все большая нехватка рабочих рук и отставание роста производительности труда от роста заработных плат. И наконец, по-прежнему остаются риски дополнительного ужесточения санкционных ограничений», — заявила Набиуллина.

По ее словам, за последнее время увеличились риски отклонения базового инфляционного прогноза в сторону усиления динамики увеличения потребительских цен на российском рынке.

«По нашей оценке, баланс еще больше сместился в сторону проинфляционных», — заключила Набиуллина.

10 февраля заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин спрогнозировал падение уровня годовой инфляции в России ниже 4% в апреле-мае 2023 года. К концу декабря, с большой долей вероятности, разгон потребительских цен на внутреннем рынке будет варьироваться в диапазоне 5-7%.

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