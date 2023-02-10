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В Минпромторге предложили установить долю для отечественной продукции на полках магазинов

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил в ходе конференции X5 Group, что ведомство предлагает установить долю товаров российского производства в магазинах и обязать ритейлеров размещать у себя на полках отечественные товары в определенном количестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Предлагается установить основные критерии отбора таких товаров: они должны быть произведены в РФ, сам производитель и права на товарный знак должны контролироваться российскими гражданами, не имеющими другого гражданства.

«Мы считаем, что подобный подход позволит избежать поддержки псевдороссийских товаров, прибыль от которых уходит за рубеж», — отметил Евтухов.

Он добавил, что критерии могут быть скорректированы. По его словам, с разными товарами разная ситуация и использовать такие меры нужно «очень аккуратно и очень точно».

Ранее Министерство промышленности и торговли изъяло 3 млрд руб. из программы грантов для поддержки производства автокомпонентов в России, чтобы перенаправить эти средства на поддержку промышленности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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