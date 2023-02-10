Набиуллина: создание фонда компенсаций для инвесторов с замороженными активами остановлено

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что сейчас обсуждение вопроса создания компенсационного фонда для инвесторов с замороженными счетами приостановлено. Об этом сообщает «Интерфакс».

«При этом статус активов не меняется, все остается так же, как и было, все обязательства по ним сохраняются в полном объеме. И что касается компенсационного фонда, то решение о переводе средств из НРД в АСВ с этим никак не связано. Мы, действительно, приостановили обсуждение этого вопроса», — сказала она.

Она добавила, что решение о том стоит ли возвращаться к этому вопросу будет приниматься позднее.

Ранее Набиуллина заявляла, что российская экономика перейдет к росту в середине 2023 года. По ее словам, для оценки эффекта от ограничений на российскую нефть потребуется время. Также она заявила о снижении рисков глобальной рецессии.

Ранее заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что Минфин РФ поддерживает идею обмена с иностранными инвесторами замороженными в результате санкций активами.