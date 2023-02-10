Глава ЦБ Набиуллина назвала причину устойчивости российской экономики

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина по ходу пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что очень большую роль в устойчивости российской экономики сыграла ее быстрая адаптируемость, а не только высокие цены на товары экспорта, передает РИА Новости.

«Очень большую роль в устойчивости российской экономики сыграла быстрая адаптируемость экономики и многих рыночных субъектов», — сказала она, отвечая на вопрос о том, правда ли, что экономику страны спасли рекордно высокие доходы бюджета от энергетического экспорта.

Глава ЦБ указала, что именно участники рынка смогли найти новые логистические маршруты новых производителей. Набиуллина отметила, что наблюдается быстрое восстановление импорта.

«Быстрее наших ожиданий восстанавливается импорт. Это все сильнее отражалось на устойчивости экономики РФ, именно работа на рыночной основе этих предприятий, был значительный фактор вот такой адаптации экономики», — пояснила глава регулятора.

Кроме того, Эльвира Набиуллина сообщила, что, согласно прогнозу Банка России, динамика ВВП перейдет в положительную область в середине 2023 года.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель боевых действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.