Зампред ЦБ Заботкин спрогнозировал снижение годовой инфляции в России ниже 4% в апреле-мае

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин спрогнозировал снижение годовой инфляции в России ниже 4% в апреле-мае этого года. Такое мнение он выразил на пресс-конференции в пятницу по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором регулятор принял решение оставить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

«Динамика годовой инфляции в течение этого года будет крайне сильно определяться выходящими из расчета месяцами 2022 года. В России были очень высокие месячные значения инфляции в марте-апреле прошлого года. Когда они выйдут из расчета, произойдет очень быстрое снижение показателя годовой инфляции. Скорее всего, ниже 4% мы увидим в апреле – мае», — отметил Заботкин.

По итогам 2023 года Заботкин ожидает, что годовая инфляция будет находиться в диапазоне 5-7%.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции уточнила, что для достижения целевого показателя уровня инфляции в 4% на российском рынке уровень ключевой ставки может быть повышен.

Центробанк в пятницу в третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Ключевая ставка в 7,5% действует с 16 сентября 2022 года. Эксперты назвали это решение ожидаемым.