Набиуллина дала прогноз по ВВП на 2023 год

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора сообщила, согласно прогнозу Банка России, динамика ВВП перейдет в положительную область в середине 2023 года, сообщает ТАСС.

«Что касается динамики ВВП, то поквартальная динамика квартал к кварталу уже положительна в третьем и четвертом квартале. Если говорить о годовых показателях, что, на наш взгляд, в положительную область ВВП перейдет в середине этого года», — сказала она.

Она добавила, что, говоря об оценке ВВП в целом по текущему году, по ее словам, ЦБ дает симметричный диапазон от минус 1 до плюс 1%.

Набиуллина подчеркнула, что Центробанк не видит серьезных негативных изменений и последствий для экономики России.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов допустил, что российская экономика может «выйти в плюс» в этом году. Мнение о росте экономики России по итогам этого года Белоусов выразил, комментируя улучшенный прогноз Международного валютного фонда по этому поводу.