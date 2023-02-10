Путин: нужно преодолеть зависимость от иностранных партнеров в лесопромышленной отрасли

Президент России Владимир Путин заявил, что в лесопромышленной отрасли сохраняется высокая зависимость от иностранных партнеров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, ключевой вопрос — это наличие современных технологий и оборудования для переработки леса. К сожалению... пока сохраняется высокая зависимость от зарубежных партнеров», — сказал он.

Глава государства отметил, что эту зависимость необходимо преодолеть.

Ранее Путин во время посещения Обуховского завода в Санкт-Петербурге заявлял, что после того, как некоторые иностранные компании и организации покинули российский рынок или приостановили деятельность в стране, отечественные предприятия достаточно легко смогли перехватить то, что было оставлено этими партнерами.

В декабре прошлого года на встрече с молодыми учеными в центре «Сириус» Путин говорил об «очень большой» зависимости России от от иностранной приборной базы, отметив, что по некоторым направлениям она достигает 90%.