Набиуллина заявила, что ЦБ признает риски роста санкционных ограничений в отношении России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что Центробанк видит риски ужесточения санкций по отношению к России, передает ТАСС.

«По-прежнему остаются риски дополнительного ужесточения санкционных ограничений», — сказала Набиуллина.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что механизм потолка цен на нефть и нефтепродукты, который был введен в рамках давления на Москву, может привести к дефициту предложения и росту цен.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.