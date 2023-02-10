Набиуллина: для оценки эффекта от ограничений на российскую нефть нужно время

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в пятницу заявила, что для оценки последствий введенного Западом эмбарго на нефть и нефтепродукты из России необходимо время. Такое мнение Набиуллина выразила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором регулятор принял решение в третий раз оставить ключевую ставку неизменной – на уровне 7,5% годовых. Слова главы ЦБ приводит ТАСС.

«Что касается оценки последствий эмбарго на нефтепродукты, оно вступило в силу только несколько дней назад, поэтому эффект еще предстоит уточнить», — сказала она.

Центробанк 10 февраля оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Ключевая ставка в 7,5% действует с 16 сентября 2022 года.

«Текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне», — отметил ЦБ в пресс-релизе.

Аналитики ранее назвали решение ЦБ сохранить ключевую ставку неизменной ожидаемым.