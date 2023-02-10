Набиуллина: риски рецессии глобальной экономики снизились

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о снижении рисков глобальной экономической рецессии вследствие улучшения настроений на мировых рынках. Заявление было сделано в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка России, передает ТАСС.

Набиуллина выделила три фактора, которые привели к повышению оптимистичности прогнозов: открытие экономики Китая после снятия ограничений из-за COVID-19, повышение ключевых ставок центробанков западных стран до близких к пиковым значений в рамках мер по борьбе с инфляцией и снижение цен на рынках энергоносителей, прежде всего в Европе.

Глава российского экономического регулятора также заявила, что вероятность повышения ключевой ставки в 2023 году превышает возможность ее снижения.

Ранее на встрече с представителями авиационной отрасли президент России Владимир Путин пообещал, что в 2023 году ВВП России вырастет.