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Набиуллина: вероятность повышения ключевой ставки в 2023 году превышает возможность ее снижения

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Предпосылок для повышения ключевой ставки в России в 2023 году больше, чем для ее снижения. Слова главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной приводит ТАСС.

«Вероятность повышения ключевой ставки в России в 2023 году превышает возможность ее снижения», — заявила Набиуллина.

При этом, по ее словам, руководство валютного регулятора на заседании 10 февраля не рассматривало возможности снижения уровня ключевой ставки с нынешних 7,5% годовых. ЦБ принял решение оставить текущий уровень без изменений. В дальнейшем Центробанк не исключил возможности снижения ключевой ставки, однако необходимость в подобном сценарии за последнее время уменьшилась.

10 февраля руководство Центробанка (ЦБ) в третий раз подряд оставило без изменений ключевую ставку. Регулятор оставил ее уровень на прежней отметке 7,5% годовых. Эта планка действует на финансовом рынке страны почти полгода — с 16 сентября 2022 года.

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