Управляющая компания «Первая» запустила стратегию инвестирования в золото

Управляющая компания «Первая» запустила стратегию доверительного управления «Доступное золото».

В банке отмечают, что благодаря новой стратегии клиенты получат удобный способ инвестировать в физическое золото, при этом драгоценный металл будет храниться в Национальном клиринговом центре.

«Динамика цен на золото обычно определяется уровнем инфляции. Когда инфляция растет — драгметалл дорожает, когда снижается — золото тоже падает в цене. Таким образом, вложения в золото позволяют инвесторам диверсифицировать свой портфель и защитить его от обесценивания», — говорится в сообщении.

В Сбере уточнили, что вложения в золото осуществляются с помощью покупки паев биржевого фонда «Доступное золото». Он следует за динамикой цены закрытия финансового инструмента GLDRUB_TOM, который торгуется на валютной секции Московской биржи .

Инвестировать в стратегию и выйти из нее можно в любой момент. Стратегия доступна даже неквалифицированным инвесторам, то есть всем желающим.