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Новак: решение о сокращении добычи нефти было принято без консультаций с другими странами

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Решение о плановом сокращении добычи сырой нефти в России на 500 тыс. баррелей в сутки в течение марта 2023 года было принято без проведения консультаций с третьими странами. Данную меру можно считать «добровольной», приводит слова вице-премьера Александра Новака ТАСС.

Представитель Новака Ольга Голант пояснила, что плановое сокращение не затронет добычу конденсата. Данная мера будет касаться только сырой нефти на территории страны.

«Это добровольное сокращение, консультаций по нему ни с кем не было», — заявил Новак.

10 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на данные торгов ведущих сырьевых бирж сообщило, что стоимость барреля североморской марки Brent подскочила выше отметки $86 после заявления вице-премьера Александра Новака о намерении сократить уровень добычи нефти в России в марте 2023 года. В ходе сессии также подорожал баррель нефти марки West Texas Intermediate — за него трейдеры давали больше $80.

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