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Генконсул РФ в Хьюстоне: американские компании готовы сотрудничать с РФ в ряде отраслей

Компании в Соединенных Штатах хотят продолжать торговать с Москвой в отраслях, которых не коснулись санкционные ограничения. Соответствующее заявление сделал глава российского Генконсульства в Хьюстоне Александр Захаров.

По словам генконсула, государства могли бы сотрудничать в сельскохозяйственной и медицинской сферой.

«По всему, что не подпадает под рестрикции, американские компании готовы сотрудничать и искать варианты взаимодействия. Это вызывает у них интерес», — цитирует дипломата Общественная служба новостей.

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