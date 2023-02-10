«Ведомости»: в марте 2023 года с российских видеосервисов исчезнут фильмы и сериалы Disney

Руководство американской компании Disney не намерено заключать новые лицензионные контракты с российскими прокатчиками и дистрибьютерами на показ фильмов и сериалов. По этой причине, согласно положениями действующих контрактов, уже с марта 2023 года видеосервисы больше не смогут показывать данные картины на территории страны, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

«В марте 2023 года у российских видеосервисов заканчиваются лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов американской студии Disney. По истечению срока действия контрактов контент Disney планируется убрать с платформ «Кинопоиска», «Иви» и Okko», — говорится в материале.

Компания Disney была в числе крупных зарубежных игроков, которые решили покинуть российский рынок в связи с международными санкциями. В список таковых голливудских мейджоров также вошли Sony Pictures, UPI и Paramount. Однако до недавнего времени контент Disney все еще оставался на российских видеосервисах, а картины компании транслировались в том числе на одноименном телеканале, запущенным в 2010 году. С большой долей вероятности, в начале весны присутствие американской компании на рынке РФ прекратится, заключается в статье.

9 февраля руководство американской медиакорпорации Walt Disney объявило о проведении масштабной реструктуризации. В планы компании вошло в том числе увольнение 7 тыс. сотрудников для сокращения финансовых издержек на $5,5 млрд. При этом структура корпорации будет разделена на три части: развлечения (кино и стриминг), парки развлечений и ESPN (спортивный стриминговый сервис ESPN+ и некоторые телеканалы).