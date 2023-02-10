Bloomberg: цены на нефть подскочили выше $86 после заявления Новака о планах сокращения добычи в РФ

Биржевые цены на североморскую марку нефти Brent подскочили выше отметки $86 за баррель после заявления вице-премьера России Александра Новака о планах сокращения добычи сырья в РФ в марте 2023 года на 500 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные торгов лондонской площадки ICE.

10 февраля представитель Новака Ольга Голант пояснила, что озвученное вице-премьером намерение сократить добычу нефти коснется только сырой нефти. Данная инициатива не учитывает конденсат.

«Нефть подскочила после того, как Россия заявила, что планирует сократить добычу в марте на 500 000 баррелей в день. Нефть марки Brent поднялась на целых 2,6% в Лондоне и торгуется выше 86 долларов за баррель, сводя на нет предыдущее снижение, в то время как West Texas Intermediate поднялась выше 80 долларов за баррель», — говорится в материале.

По словам главного аналитика по сырьевым товарам в компании SEB AB Бьярне Шилдропа, заявление Новака свидетельствует о намерении России превратить глобальный рынок нефти из «рынка покупателя» в «рынок продавца». Сокращение добычи в РФ должно помочь устранить увеличение скидок на нефть марки Urals, которая сейчас мешает росту сырьевых денежных поступлений в федеральный бюджет.

10 февраля вице-премьер Александр Новак заявил о негативных последствиях ввода «потолков» цен на российские нефть и нефтепродукты для глобальной экономики. Введенные западными странами торговые ограничения могут в дальнейшем привести к дефициту предложения и росту цен на данную продукцию.