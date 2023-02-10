Добровольное снижение добычи нефти в России коснется только сырой нефти, не конденсата

Представитель вице-премьера Александра Новака Ольга Голант пояснила журналистам, что озвученные планы добровольно сократить добычу нефти в марте на 500 тыс. баррелей в сутки коснутся только сырой нефти. Инициатива не учитывает конденсат, следует из слов Голант. Ее цитирует агентство РИА Новости.

«Сырой нефти», — так Голант прокомментировала инициативу, отвечая на вопрос, учитывает ли озвученная Новаком инициатива и конденсат, либо речь в ней идет только о сырой нефти.

10 февраля Новак заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. «Сейчас мы полностью реализовываем весь объем производимого топлива. Но, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов «ценового потолка», — объяснил Новак планы по снижению добычи нефти. Новак уверен, что инициатива будет способствовать восстановлению рыночных отношений.

После заявления Новака мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили рост до 2%, о чем свидетельствуют данные торгов.