ONS: экономика Великобритании едва смогла избежать рецессии в конце 2022 года

По итогам последних трех месяцев 2022 года экономика Великобритании вышла в ноль по темпам роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны. В то же время в период с июля по сентябрь этот показатель упал на 0,2%, что говорит о сохранении рисков рецессии в начале текущего года, сообщает издание Politico со ссылкой на данные Управления национальной статистики (ONS) королевства.

«Великобритания едва избежала рецессии в 2022 году, но остается в затруднительном положении. Согласно первой квартальной оценке ONS, британская экономика не росла и не сокращалась в течение последних трех месяцев 2022 года после сокращения на 0,2 процента с июля по сентябрь», — говорится в материале.

По словам министра финансов королевства Джереми Ханта, избежание рецессии в конце 2022 года говорит о том, что британская экономика оказалась более устойчива к внешним рискам, чем ожидалось. В то же время аналитики Национального института экономических и социальных исследований (NIESR) оказались настроены более скептически к рискам рецессии в текущем году.

«Независимо от полученных данных, 2023 год для многих по-прежнему будет ощущаться как рецессия. Британское население испытывает последствия самого серьезного кризиса стоимости жизни, который когда-либо видела страна, на фоне растущей инфляции, роста стоимости кредитования и увеличения счетов за электроэнергию», — заключается в статье.

6 февраля газета Financial Times сообщила, что Великобритания может столкнуться с резким ростом цен на энергоресурсы следующей зимой. Это произойдет на фоне нехватки хранилищ природного газа и усиления энергокризиса.