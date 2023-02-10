Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ONS: экономика Великобритании едва смогла избежать рецессии в конце 2022 года

close
100%
Frank Augstein/AP

По итогам последних трех месяцев 2022 года экономика Великобритании вышла в ноль по темпам роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны. В то же время в период с июля по сентябрь этот показатель упал на 0,2%, что говорит о сохранении рисков рецессии в начале текущего года, сообщает издание Politico со ссылкой на данные Управления национальной статистики (ONS) королевства.

«Великобритания едва избежала рецессии в 2022 году, но остается в затруднительном положении. Согласно первой квартальной оценке ONS, британская экономика не росла и не сокращалась в течение последних трех месяцев 2022 года после сокращения на 0,2 процента с июля по сентябрь», — говорится в материале.

По словам министра финансов королевства Джереми Ханта, избежание рецессии в конце 2022 года говорит о том, что британская экономика оказалась более устойчива к внешним рискам, чем ожидалось. В то же время аналитики Национального института экономических и социальных исследований (NIESR) оказались настроены более скептически к рискам рецессии в текущем году.

«Независимо от полученных данных, 2023 год для многих по-прежнему будет ощущаться как рецессия. Британское население испытывает последствия самого серьезного кризиса стоимости жизни, который когда-либо видела страна, на фоне растущей инфляции, роста стоимости кредитования и увеличения счетов за электроэнергию», — заключается в статье.

6 февраля газета Financial Times сообщила, что Великобритания может столкнуться с резким ростом цен на энергоресурсы следующей зимой. Это произойдет на фоне нехватки хранилищ природного газа и усиления энергокризиса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть