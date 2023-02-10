Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $600 за тысячу кубов в ожидании нового потепления

Стоимость тысячи кубометров газа на европейском биржевом рынке опустилась ниже отметки $600. Это было обусловлено ожиданиями трейдеров начала нового потепления в регионе, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные ведущих торговых площадок континента.

«Биржевая цена газа в Европе опустилась ниже $600 за тысячу кубометров в ожидании нового потепления. Столь значительное падение произошло впервые с конца ноября прошлого года <....> При этом запасы газа в приемных терминалах Европы продолжают снижаться. Их текущий уровень -— минимальный за последний год», — говорится в материале.

Динамика снижения биржевых цен на газ может привести к увеличению потребления топлива со стороны промышленных предприятий. В то же время именно падение потребления топлива в этом сегменте экономики способствовало уменьшению использования газа в регионе, заключается в статье.

8 февраля директор энергетического регулятора BNetzA Клаус Мюллер заявил, что жители Германии больше не намерены экономить газ для снижения уровня потребления топлива в стране. В конце января 2023 года показатель экономии энергоресурса составил всего 8,6%, что в два раза меньше необходимой величины.