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Названа причина, почему Бразилия не пустила иранские корабли в порт Рио-де-Жанейро

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Lucas Dumphreys/AP

Бразилия под давлением США отклонила просьбу Ирана о размещении двух военных кораблей в порту Рио-де-Жанейро в связи с запланированным визитом президента Бразилии Луиса да Силвы в Вашингтон. Об этом пишет Reuters.

Решение Бразилии представляет собой попытку наладить более тесные связи с администрацией президента США Джо Байдена после того, как американо-бразильские отношения испортились при ультраправом предшественнике Жаире Болсонару, пишет издание. Этот шаг был сделан, несмотря на давнее сопротивление Бразилии санкциям США в отношении Тегерана.

13 января Бразилия предоставила судам IRIS Makran и IRIS Dena разрешение заходить в порт Рио-де-Жанейро с 23 по 30 января, однако вскоре это окно было отменено, и теперь судам разрешено заходить в док не раньше 26 февраля.

Официальный представитель США, непосредственно осведомленный о ситуации, сказал, что перспектива присутствия иранских военных кораблей в Рио-де-Жанейро в преддверии официального визита была бы нежелательной.

Источник в бразильской армии подтвердил, что МИД страны сдвинул даты и заблокировал швартовку иранских кораблей. Представитель Министерства иностранных дел Бразилии также заявил, что утверждение о том, что Вашингтон оказывал давление на Бразилию, ошибочно.

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