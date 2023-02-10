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В «Наймикс» спрогнозировали рост числа работающих на себя до 10 млн человек к концу года

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Ilya Naymushin/Reuters

Количество работающих на себя россиян к концу 2023 года может увеличиться до 10 млн человек. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитиков сервиса «Наймикс».

В компании отметили, что прогноз сбудется, если российские компании продолжат нанимать новых сотрудников в основном на временные проекты из-за опасений расширения штата постоянных работников на фоне непредсказуемого экономического положения.

В кадровом агентстве Ventra Go! провели опрос, по результатам которого 70% респондентов выразили готовность попробовать себя в роли самозанятого.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), которые приводит издание, в 2022 году число самозанятых выросло в 1,7 раза и достигло 6,5 млн человек. Общая выручка работающих на себя по итогам прошлого года составила 125,8 млрд руб.

Во второй половине января сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и сервис для работы с самозанятыми «Подработка» провели исследование и выяснили, что 65% респондентов подрабатывают или планируют подрабатывать без оформления.

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