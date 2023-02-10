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Моргулов: Россия и Китай за 2022 год вдвое нарастили долю нацвалют во взаимной торговле

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Depositphotos

Во взаимном товарообороте России и Китая вдвое выросла доля расчетов в национальных валютах в 2022 году. Об этом заявил посол России в Пекине Игорь Моргулов, написало агентство РИА Новости.

«Сегодня по итогам прошлого года мы оцениваем долю использования нацвалют во взаимной торговле примерно в 50%, то есть примерно половина товарооборота у нас сегодня обслуживается в юанях и в рублях», — сказал он.

Дипломат назвал «очень впечатляющими» темпы перехода на торговлю в нацвалютах. Особенно он отметил переход к оплате в национальных валютах поставок некоторых энергоресурсов. «С учетом того удельного веса, который занимают энергоресурсы в двустороннем товарообороте, это очень важное решение», — подчеркнул Моргулов.

Посол добавил, что на российской бирже растет спрос на юани.

Ранее 10 февраля Моргулов заявил, что Москва и Пекин «с запасом» преодолеют планку товарооборота в $200 млрд.

Во второй половине января председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич выразил мнение, согласно которому китайские деловые круги осторожно оценивают перспективу развития торгово-экономических отношений с Россией, не считая их на 100% долгосрочными.

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