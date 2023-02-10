Посол заявил, что Россия и КНР «с запасом» преодолеют планку товарооборота в $200 млрд

Посол РФ в Китае Игорь Моргулов заявил, что Россия и КНР «с запасом» преодолеют планку товарооборота в $200 млрд, сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что нестабильная экономическая ситуация в мире означает дополнительные трудности при проведении каких-либо расчетов, а многие эксперты предрекают всемирную рецессию в этом году.

«Но в целом можно быть уверенными, что мы преодолеем планку в 200 млрд долларов, которую наши лидеры установили в качестве целевого показателя, и думаю, преодолеем ее с большим запасом», — заявил Моргулов.

Главное таможенное управление КНР отмечает, что за 2022 год товарооборот с Россией вырос на 29,3% и составил $190,271 млрд. Планку в $200 млрд на одной из встреч установили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Китай увеличил импорт нефти из России.