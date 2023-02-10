Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол заявил, что Россия и КНР «с запасом» преодолеют планку товарооборота в $200 млрд

close
100%
Depositphotos

Посол РФ в Китае Игорь Моргулов заявил, что Россия и КНР «с запасом» преодолеют планку товарооборота в $200 млрд, сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что нестабильная экономическая ситуация в мире означает дополнительные трудности при проведении каких-либо расчетов, а многие эксперты предрекают всемирную рецессию в этом году.

«Но в целом можно быть уверенными, что мы преодолеем планку в 200 млрд долларов, которую наши лидеры установили в качестве целевого показателя, и думаю, преодолеем ее с большим запасом», — заявил Моргулов.

Главное таможенное управление КНР отмечает, что за 2022 год товарооборот с Россией вырос на 29,3% и составил $190,271 млрд. Планку в $200 млрд на одной из встреч установили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Китай увеличил импорт нефти из России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть