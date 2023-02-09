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Bloomberg: Китай увеличил импорт нефти из России

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Ng Han Guan/AP

Агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков консалтинговой компании в сфере энергетики Energy Aspects утверждает, что Китай увеличил закупки нефти из Российской Федерации.

В публикации отмечается, в Китай следуют как минимум три супертанкера с российской нефтью марки Urals, которая куплена государственными нефтегазовыми компаниями PetroChina Co. По мнению аналитиков, компания CNOOC. Sinopec. также может нарастить импорт российской нефти в ближайшее месяцы.

В Energy Aspects предполагают, что увеличение закупок нефти марки Urals является сигналом того, что Пекин готов покупать больше российской нефти, погруженной в Европе.

Агентство подчеркивает, что в текущем году объем закупаемой Китаем нефти у России может вырасти на 500 тыс. барр. — до 2,2 млн барр. в день — и даже до 2,5 млн барр., если импорт Urals увеличится.

Ранее стало известно, что по итогам 2022 года Испания закупила у России на 55% больше газа, чем за аналогичный период 2021-го. В общей сложности за 12 месяцев Мадрид приобрел у Москвы эквивалент 56 021 гигаватт-часов топлива.

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