Путин описал ситуацию в авиаотрасли фразой «с волками жить — по-волчьи выть»

Президент России Владимир Путин на совещании с представителями российской авиации одобрил решение Минтранса оставить в РФ иностранные самолеты, передает ТАСС.

Глава государства заявил, что «волюнтаристское» решение министра транспорта Виталия Геннадьевича Савельева было правильным.

«Если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть», — подчеркнул Путин.

При этом он пояснил, что Россия «никому не хамит» и «готова рассчитываться», однако власти «не могут позволить обвалить отрасль».

Ранее глава Минтранса выступил против свободного допуска иностранных авиакомпаний на внутрироссийские перевозки, аргументируя это тем, что такое решение ставит под угрозу будущее российской авиации.

23 января в Крыму национализировали имущество украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахмедова.