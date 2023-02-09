Путин: РФ преодолела самые большие трудности в экономике, которые создает Запад

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиаотрасли в день 100-летия отечественной гражданской авиации заявил, что страна преодолела самые сложные этапы трудностей в экономике, которые пытается создать Запад.

По его словам, было неизбежно, что некоторые отрасли экономики столкнутся с проблемами.

«Но, думаю, для многих тех, кто пытался и пытается создать для нас проблемы, было неожиданным то, как эффективно мы противостоим создаваемым для нас угрозам», — сказал президент.

Он добавил, что финансовая система страны и все отрасли производства продолжают работать.

В ходе встречи Владимир Путин также заявил, что Россия не начинала боевых действий на Украине, а наоборот пытается закончить их. Кроме того, он выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске.