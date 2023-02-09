ТАСС узнал, что правительство Молдавии отменит книгу жалоб как «советское наследие»

Агентство ТАСС сообщило, что правительство Молдавии собирается отменить так называемую книгу жалоб. Она до текущего момента была обязательной для компаний, которые работают с потребителями. О решении отменить книгу жалоб рассказал министр экономики Молдавии Дмитрий Алайба, передает агентство. Он назвал книгу жалоб «еще одним наследием СССР, от которого Молдавия еще не избавилась».

На данный момент книга жалоб является обязательной в Молдове для десятков тысяч компаний, взаимодействующих с потребителями, пишут «Молдавские ведомости».

«В следующем пакете законов, который мы готовим, будет отменена книга жалоб. Она — еще одно советское наследие, от которого мы еще не избавились», — заявил министр.

Министр сообщил, что в 2022 году в контролирующие органы поступило 86 заявлений и петиций по поводу ведения книги жалоб, 65 из которых были связаны с их отсутствием у предпринимателей. Алайба подчеркнул, что в Евросоюзе книга жалоб является устаревшей практикой, а на Украине она давно ликвидирована.

Министр выразил мнение, что с появлением интернета, в котором можно составлять петиции, книга жалоб стала пустой формальностью. Алайба считает, что книга может представлять пользу лишь для проверяющих чиновников, которые вымогают взятки у предпринимателей.