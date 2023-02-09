Путин призвал создать товары, которые бы стали национальной гордостью России

Президент России Владимир Путин во время открытия заседания набсовета Агентства стратегических инициатив заявил, что в стране должны быть созданы такие товары, которые бы стали национальной гордостью, передает ТАСС.

«Вместе мы сможем создать такие условия, чтобы товары, услуги, продукция, сделанные в России, стали предметом нашей национальной гордости», — сказал российский лидер, добавив, что в стране уже достаточно много таких продуктов.

Глава государства подчеркнул, что товары России должны пользоваться успехом за границей, а замыкание только на внутреннем рынке — плохая история.

21 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российский рынок полностью должны занять отечественные производители к тому моменту, когда западные компании захотят вернуться в страну. Необходимо обеспечить более быстрый переход экономики к импортозамещению, в основе этого процесса должны быть российские технологические разработки, подчеркнул глава государства.