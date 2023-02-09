Чешская энергокомпания ČEZ инициировала арбитраж против «Газпрома» на $45 млн

По итогам 2022 года российская фирма «Газпром экспорт» недопоставила чешской энергокомпании ČEZ топливо, несмотря на имеющиеся договоренности двух сторон. В результате руководство ČEZ решило инициировать арбитражное разбирательство, требуя выплатить компенсацию в размере 1 млрд чешских крон (около $45 млн), сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление европейской компании.

«Вчера, 8 февраля 2023 года, ČEZ официально инициировала арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта», подав запрос на арбитраж в соответствии с регламентом Международной торговой палаты (ICC)», — говорится в заявлении ČEZ.

По словам пресс-секретаря компании ČEZ Ладислава Кржижа, разбирательство пройдет в швейцарском городе Женева. Окончательное решение по поводу компенсации за недопоставку топлива будет принимать арбитражная комиссия, состоящая из трех человек.

28 декабря агентство Bloomberg сообщило, что экспорт компании «Газпром» на ее ключевые зарубежные рынки сократился почти вдвое по итогам 2022 года. Объемы поставок за 12 месяцев достигли самого низкого уровня с начала текущего столетия. В настоящее время газ поступает в Европу только через один из пунктов пересечения границы России с Украиной и по одной ветке газопровода «Турецкий поток» через Турцию в Венгрию и Сербию.