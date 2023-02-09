Сбер в начале марта начнет публиковать финансовую отчетность по международным стандартам (МСФО). Предварительно 9 марта этого года банк опубликует отчетность по МСФО за 2022 год, сообщил представитель Сбербанка, передает агентство «Интерфакс». Представитель Сбера уточнил, что 9 марта – пока предварительно запланированная дата раскрытия финансовых показателей банка по международным стандартам за прошлый год.

Представитель Сбербанка уточнил, что в настоящее время банк рассматривает формат раскрытия отчетности по МСФО с учетом «всех обстоятельств и внешних рисков».

9 февраля Сбер опубликовал финансовую отчетность по российским стандартам (РСБУ) за первый месяц этого года, сообщала «Газета.Ru». В соответствии с отчетом, банк в январе 2023 года заработал 110 млрд рублей чистой прибыли, на 10% увеличив показатель января прошлого года. Также в начале года к январю 2022-го рост показали чистый комиссионный и чистый процентный доходы Сбера. Выросли объемы розничного и корпоративного кредитных портфелей банка.

По словам аналитиков, Сбер смог улучшить свои финансовые показатели по РСБУ, несмотря на снижение деловой активности в январе, которое является традиционным. Эксперты отметили, что в текущих условиях банк не только смог сохранить ранее достигнутые результаты, но и взять курс на их улучшение, что говорит о гибкой и правильной стратегии кредитной организации.