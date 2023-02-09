Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сбер в начале марта начнет публиковать финансовую отчетность по международным стандартам

close
100%
Пресс-служба Сбера

Сбер в начале марта начнет публиковать финансовую отчетность по международным стандартам (МСФО). Предварительно 9 марта этого года банк опубликует отчетность по МСФО за 2022 год, сообщил представитель Сбербанка, передает агентство «Интерфакс». Представитель Сбера уточнил, что 9 марта – пока предварительно запланированная дата раскрытия финансовых показателей банка по международным стандартам за прошлый год.

Представитель Сбербанка уточнил, что в настоящее время банк рассматривает формат раскрытия отчетности по МСФО с учетом «всех обстоятельств и внешних рисков».

9 февраля Сбер опубликовал финансовую отчетность по российским стандартам (РСБУ) за первый месяц этого года, сообщала «Газета.Ru». В соответствии с отчетом, банк в январе 2023 года заработал 110 млрд рублей чистой прибыли, на 10% увеличив показатель января прошлого года. Также в начале года к январю 2022-го рост показали чистый комиссионный и чистый процентный доходы Сбера. Выросли объемы розничного и корпоративного кредитных портфелей банка.

По словам аналитиков, Сбер смог улучшить свои финансовые показатели по РСБУ, несмотря на снижение деловой активности в январе, которое является традиционным. Эксперты отметили, что в текущих условиях банк не только смог сохранить ранее достигнутые результаты, но и взять курс на их улучшение, что говорит о гибкой и правильной стратегии кредитной организации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть