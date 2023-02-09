Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ярославском районе Москвы резко подорожали новостройки комфорт-класса, на 25,2% за год

close
100%
Михаил Куравлев/РИА «Новости»

Новостройки комфорт-класса за год – с января 2022 года по январь этого – больше всего подорожали в Ярославском районе Москвы. Средняя стоимость такого жилья увеличилась на 25,2%, до 310,5 тыс. рублей за один квадратный метр. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на данные агентства недвижимости «Бест-Новострой».

Аналитики агентства назвали топ-5 районов, где новостройки комфорт-класса прибавили в цене больше всего. За Ярославским районом следует Ново-Переделкино. Там средняя цена за «квадрат» выросла на 24,6%, до 350,7 тыс. рублей. Третья позиция – у Москворечья-Сабурово. Стоимость одного квадратного метра там за год прибавила 21,9% и составила 344,1 тыс. Четвертая и пятая строчки – у Хорошевского и Дмитровского районов. Цена за «квадрат» там увеличилась на 18,7% и на 18,5% до 400,9 тыс. и на 302,7 тыс. рублей соответственно.

Средняя цена за один квадратный метр в новостройках Старой Москвы в целом за год выросла на 1,7% и составила 290,2 тыс. рублей.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на данные компании «Авито Недвижимость», средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в Москве упала на 21,4% по итогам 2022 года. Средняя съемная квартира в Москве с учетом всех ценовых сегментов и всех районов города, включая центр, в январе 2023 года предлагалась за 55 тыс. рублей в месяц. По динамике спада цен на аренду жилья столица стала лидером среди крупных городов России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть