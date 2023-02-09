В Ярославском районе Москвы резко подорожали новостройки комфорт-класса, на 25,2% за год

Новостройки комфорт-класса за год – с января 2022 года по январь этого – больше всего подорожали в Ярославском районе Москвы. Средняя стоимость такого жилья увеличилась на 25,2%, до 310,5 тыс. рублей за один квадратный метр. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на данные агентства недвижимости «Бест-Новострой».

Аналитики агентства назвали топ-5 районов, где новостройки комфорт-класса прибавили в цене больше всего. За Ярославским районом следует Ново-Переделкино. Там средняя цена за «квадрат» выросла на 24,6%, до 350,7 тыс. рублей. Третья позиция – у Москворечья-Сабурово. Стоимость одного квадратного метра там за год прибавила 21,9% и составила 344,1 тыс. Четвертая и пятая строчки – у Хорошевского и Дмитровского районов. Цена за «квадрат» там увеличилась на 18,7% и на 18,5% до 400,9 тыс. и на 302,7 тыс. рублей соответственно.

Средняя цена за один квадратный метр в новостройках Старой Москвы в целом за год выросла на 1,7% и составила 290,2 тыс. рублей.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на данные компании «Авито Недвижимость», средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в Москве упала на 21,4% по итогам 2022 года. Средняя съемная квартира в Москве с учетом всех ценовых сегментов и всех районов города, включая центр, в январе 2023 года предлагалась за 55 тыс. рублей в месяц. По динамике спада цен на аренду жилья столица стала лидером среди крупных городов России.