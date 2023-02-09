Россия и Китай подписали соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту

Власти России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве по поставкам газа по дальневосточному маршруту. Речь идет в том числе о регулировании сторонами строительства и эксплуатации топливного трубопровода через реку Уссури рядом с городами Дальнереченск и Хулинь, следует из проекта соответствующего закона.

Разработкой проекта занималось Министерство энергетики (Минэнерго) России. При этом в тексте документа указывается, что стороны пришли к соглашению по данному вопросу еще 31 января. Единственным экспортером газа станет российский энергохолдинг «Газпром», обслуживанием же будет заниматься Китайская национальная трубопроводная корпорация.

«Одобрить соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской народной республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из РФ в КНР по дальневосточному маршруту, подписанное в городе Москве и городе Пекине 31 января 2023 года», — говорится в документе.

30 января правительство России одобрило проект межправительственного соглашения с Китаем по поставкам газа из РФ в КНР по дальневосточному маршруту. Из текста соответствующего распоряжения следовало, что Москва и Пекин будут поощрять расчеты в национальных валютах в сфере энергетического сотрудничества.