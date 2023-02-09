Посол Разов заявил, что СПГ из США в Италии стоит почти в пять раз больше российского газа

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Италию оказались в четыре — пять раз дороже, чем стоимость поставок из России. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Италии и Сан-Марино Сергей Разов.

«Вопрос, стоило ли в угоду политическим соображениям ставить под удар свою экономику и благосостояние граждан, остается безответным. Кстати, цена поставляемого в Италию сжиженного природного газа из США в 4-5 раз выше, чем трубопроводного российского», — отметил Разов.

По его словам, поставки газа из России были на стабильном и высоком уровне в течение десятков лет. Например, по итогам 2021 года поставки в Италию составили 30 млрд кубометров, что составило 40% от всего потребления. После чего, на фоне антироссийских санкций, поставки упали в два раза.

Он добавил, что Италия начала искать приключения на свою голову. Речь идет о том, что Риму пришлось искать альтернативные каналы поставок топлива в Алжире, Азербайджане, Северной Европе и других странах. Однако это не спасло страну от роста тарифов и погружения в кризис.

В конце января министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что цены на газ в Европе могут снизиться на 40% уже к началу февраля 2023 года. По его словам, сейчас итальянские власти разрабатывают механизм, который будет поощрять людей, соблюдающих режим экономии за счет уменьшения потребления газа.