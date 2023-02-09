Эксперт оценил последствия эмбарго на российские нефтепродукты

Первое влияние эмбарго на российские нефтепродукты со стороны Евросоюза мы сможем ощутить только через один-два месяца, а в полной мере оно станет очевидным лишь на более долгом отрезке времени, полагает управляющий партнер «Петролеум трейдинг» Максим Дьяченко в статье для аналитического центра «ИнфоТЭК».

«Если посмотреть на эффект от эмбарго на российскую нефть, то он, безусловно, есть, но выражается при этом не в объемах поставок, а в уровне дисконтов, которые наши производители вынуждены предоставлять покупателям. При этом объемы поставок нефти даже выросли», — отметил он.

Он напомнил, что Евросоюз является крупнейшим в мире рынком потребления дизельного топлива, и поэтому его замещение для российских нефтепродуктов – задача нетривиальная. При этом потребителям европейских стран так же будет непросто найти такой объем альтернативных поставок.

«Вероятнее всего, на глобальном рынке произойдет перераспределение поставок посредством аналога своп-операций. То есть нефтепродукты из России вместо Европы пойдут в направлении стран Азии, а объемы, которые ранее приобретались этими государствами, будут отправляться европейским потребителям. Что касается продажи нефтепродуктов, произведенных на заводах в Азии из российской нефти, то такая схема уже разрешена. Если нефть переработана не в России, а в других странах, то происхождение топлива не считается российским», — считает Дьяченко.

По его словам, Евросоюз также реализовал планы по введению потолка цен на российские нефтепродукты, наподобие того, как это было сделано с нефтью.

«На бирже ICE февральские фьючерсы на дизельное топливо в Европе на базисе ARA торгуются на уровне около $887 за тонну. Если перевести тонны в баррели, то получается, что потолок установлен примерно на том уровне цен, который есть сейчас – около $105 за баррель. Кстати, потолок цен на нефть тоже устанавливали даже выше котировок Urals, существовавших на тот момент. В общем, по дизельному топливу потолок – вполне приемлемый», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Дьяченко считает, что перераспределение потоков нефтепродуктов столкнется в первую очередь с логистическими трудностями. Уже сейчас железнодорожные перевозки в направлении восточных российских портов идут с большими задержками, уточнил он.

«У железнодорожного маршрута на Восток есть естественные ограничения. С 1 апреля начнется субсидирование поставок нефтепродуктов с «европейских» российских заводов в восточном направлении. Это приведет к тому, что объем грузопотока вырастет даже без экспорта. Тем не менее опыт с ограничениями на нефть показывает, что дисконты на товар могут сглаживать проблемы логистики», — считает эксперт.