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Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 73 рублей впервые с 27 апреля 2022 года

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Maxim Shemetov/Reuters

В ходе торгов на Московской бирже курс американского доллара поднялся выше отметки 73 рубля. Подобных котировок не фиксировали на площадке на протяжении последних 9 месяцев — с 27 апреля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 11:20 мск, курс американской валюты находился на отметке 73,03 рубля. По сравнению с показателем закрытия предыдущей торговой сессии показатель увеличился на 0,79%. При этом в ходе утренних торгов курс доллара рос на 1,47% и достигал планки 73,37 рубля.

Схожую динамику продемонстрировали котировки основной европейской валюты. В ходе утренних торгов ее курс прибавлял 0,92%, достигая максимума на уровне 78,1 рубля. Столь высоких значений аналитики не фиксировали на Мосбирже с 25 апреля 2022 года.

8 февраля курс доллара на Московской бирже превысил 72 рубля. Это произошло впервые с 9 января 2023 года. В то же время курс евро рос до 77,21 рубля. По сравнению с показателем предыдущей торговой сессии котировки европейской валюты увеличивались на 1,52%.

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