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Аналитик Ганова предрекла рост спроса россиян на жилье в ОАЭ на 200% за 2023 год

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Ahmed Jadallah/Reuters

Россияне стали проявлять интерес к недвижимости в ОАЭ на фоне землетрясений в Турции, отчего рост спроса за весь год может составить 200%. Об этом РИА Новости заявила эксперт-брокер по недвижимости агентства Hive Network Real Estate Марина Ганова.

«Уже в первом полугодии 2023 года поток россиян, желающих приобрести недвижимость в Арабских Эмиратах, возрастет на 30% относительно показателя первого полугодия 2022 года. Брокерские агентства Дубая ждут еще большего наплыва клиентов из России — в том числе, увеличения спроса на жилье по итогам года до 200%», — отметила Ганова.

По ее словам, участники рынка уже сейчас видят результаты увеличения спроса, так как число сделок за последние три дня выросло на 120% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причем те, кто раньше планировал покупать жилье в Турции, резко переориентировались в сторону Эмиратов.

Она добавила, что в этом году стоимость жилья в ОАЭ может вырасти на 25% за счет большого спроса со стороны китайцев и россиян. Все это говорит о том, что в Эмиратах складывается привлекательная инвестиционная среда для вложений в недвижимость.

В середине января Bloomberg со ссылкой на данные брокерской компании Betterhomes сообщил, что россияне стали лидерами среди нерезидентов по покупке недвижимости в Дубае в 2022 году. Согласно приведенной информации, в прошлом году в Дубае были зарегистрированы более 86 тыс. сделок по продаже недвижимости, что выше показателя 2021 года (80 тыс.).

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