Белоусов обсудил с банками меры поддержки малого и среднего бизнеса

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов обсудил с представителями крупнейших российских банков и федеральных ведомств ход реализации ключевых механизмов поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

«Необходимо усилить качественное и корректное информирование предпринимателей о доступных им мерах поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», — подчеркнул он.

Как сообщила директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Инна Дадаян, кредитный портфель по самой массовой программе 1764 по состоянию на 1 января 2023 года составил почти 920 млрд рублей. Она уточнила, что в 2022 году заключено более 53 тыс. кредитных договоров на общую сумму более 507 млрд рублей.

«В настоящее время министерство ведет работу по заключению соглашений с банками о предоставлении субсидий в 2023 году. Кредитование в 2023 году уже стартовало, заключено 970 кредитных договоров на 15 млрд рублей», — добавила Дадаян.

Отмечается, что по данной программе МСП могут получить кредит на оборотные цели в размере от 500 тыс. до 500 млн рублей на срок до 3 лет, а также на инвестиционные цели в размере до 2 млрд рублей на срок до 10 лет по ставке не более 10,25% годовых (ключевая ставка Банка России + 2,75 п.п.).

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что к настоящему времени до всех банков-партнеров уже доведены необходимые лимиты по поручительствам.

«На 1 квартал 2023 года в рамках зонтичного механизма предусмотрено предоставление поручительств на сумму 25 млрд рублей. Под них малый и средний бизнес, включая ранее не имевший возможности брать кредиты, сможет привлечь не менее 50 млрд рублей», — заявил он.

По его словам, воспользоваться зонтичными поручительствами предприниматели могут в том числе для получения льготных инвестиционных кредитов по совмещенной программе – стимулирования кредитования и 1764.

«По этой программе лимит на 2023 год увеличен вдвое – до 100 млрд рублей. По ней малые предприятия могут получить финансовую поддержку под 4% годовых, среднему бизнесу средства на инвестиции доступны под 2,5% годовых», — рассказал Исаевич.

Как пояснил член совета директоров Банка России Михаил Мамута, комбинированная программа разработана на основе позитивного опыта объединения льготных инструментов кредитования правительства и программы стимулирования кредитования Банка России.

«Уверен, что она поможет малому и среднему бизнесу внести весомый вклад в структурную перестройку экономики. Мы также расширим возможности для обеспечения по кредитам Банка России», — сказал он.