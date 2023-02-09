GetCourse: в условиях санкций в России увеличился спрос на «мистические» курсы обучения

На фоне международных санкций россияне стали чаще интересоваться возможностью пройти онлайн-обучение курсам эзотерики (совокупность разнородных тайных религиозных и псевдо-религиозных учений, подразумевающих веру в «потусторонние» силы и/или некие сверхъестественные энергии). Оборот образовательных платформ в данном сегменте за 2022 год увеличился на 15%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные площадки для запуска, продажи и проведения онлайн-курсов GetCourse.

«Среди исследуемых ниш обучения наиболее выраженный рост по итогам года показала эзотерика — на 15%, до 6,6 млрд рублей <....> Среди других направлений, которые росли в 2022 году, оказались «психология» (на 7%, до 7,8 млрд руб.), «заработок» (на 5%, до 10 млрд руб.), «финансовая грамотность» (на 4%, до 4,6 млрд руб.) и «языки» (на 7%, до 1 млрд руб.)», — говорится в материале.

При этом рост оборота в категории «эзотерика» оказался в 15 раз больше, чем общее увеличение доходов от продажи курсов на платформе. Последний показатель за 12 месяцев вырос только на 1%, до 95 млрд рублей. Для сравнения, за аналогичный период 2021-го продажи на GetCourse удвоились, заключается в статье.

25 января аналитики образовательной платформы «Нетология» представили результаты исследования, согласно которым в 2021 году россияне впервые потратили на дополнительное онлайн-образование больше, чем на очное. Если в первом случае суммарные затраты составили 226 млрд рублей, то во втором — только 214 млрд руб. Уровень дохода среднестатистического студента онлайн-курсов составил 50 тыс. руб. в месяц, желаемой зарплаты — 150 тыс.