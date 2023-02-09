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Nihon Keizai: США потерпят поражение в попытке сдержать Китай в торговой борьбе

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Mark Schiefelbein/Reuters

США могут потерпеть неудачу в попытке сдержать Китай в торговой борьбе с ним. Об этом пишет Nihon Keizai, ссылаясь на американского экономиста Фреда Бергстена.

По словам Фреда Бергстена из Института международной экономики Петерсона, США потерпят неудачу в своей попытке сдержать Китай. Эти две страны должны возглавить глобальную экономику и стремиться при этом к стратегии функционального разделения.

В 2022 году объем торговли товарами между США и Китаем достиг рекордного уровня за четыре года. Согласно статистике, общая стоимость импорта и экспорта продукции составила $690,5 млрд. При этом структура взаимоотношений двух стран кардинально изменилась за последние годы на фоне введение США многочисленных санкций и тарифов по отношению к Китаю. Однако покупатели все равно привлекались низкой стоимостью китайской продукции даже с учетом санкционных тарифов.

В публикации указали, что товары из Китая занимают серьезную долю в экономике Штатов, поэтому усиление противостояния с Китаем сыграет отрицательную роль лишь для американской стороны. Несмотря на политическую напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином, бизнес все равно продолжает взаимодействовать.

8 февраля пользователь на портале «Гуаньча» писал, что Китай начал совершать ответные действия в сторону США, которые занимаются «антикитайскими» интригами, принимая косвенные меры для увеличения госдолга США.

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