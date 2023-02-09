Матвиенко: переход на российский авиапарк даст импульс технологическому суверенитету

Переход на российские самолеты и оборудование сможет придать дополнительный импульс для формирования технологического суверенитета страны, считает председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуацию и перспективы в отрасли Матвиенко обозначила в видеообращении к работникам и ветеранам авиаотрасли по случаю Дня отечественной гражданской авиации.

«Сегодня в условиях беспрецедентного давления на Россию, направленного в том числе и на разрушение логистических связей, ваша профессиональная миссия становится еще более значимой, ваше дело — еще более ответственным», — подчеркнула она.

По словам Матвиенко, важной задачей сейчас является обеспечение бесперебойного авиасообщения.

Данная деятельность, как подчеркивает председатель Совфеда, поможет в развитии и достижении собственного технологического суверенитета России.

«В этом ваша заслуга — летчиков, инженеров, стюардесс, диспетчеров, всех сотрудников, которые не просто выполняют свою работу, а живут ею. Потому что авиация — это, конечно же, призвание», — добавила Матвиенко.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС содействовать в достижении технологического суверенитета.