Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Матвиенко: переход на российский авиапарк даст импульс технологическому суверенитету

Переход на российские самолеты и оборудование сможет придать дополнительный импульс для формирования технологического суверенитета страны, считает председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуацию и перспективы в отрасли Матвиенко обозначила в видеообращении к работникам и ветеранам авиаотрасли по случаю Дня отечественной гражданской авиации.

«Сегодня в условиях беспрецедентного давления на Россию, направленного в том числе и на разрушение логистических связей, ваша профессиональная миссия становится еще более значимой, ваше дело — еще более ответственным», — подчеркнула она.

По словам Матвиенко, важной задачей сейчас является обеспечение бесперебойного авиасообщения.

Данная деятельность, как подчеркивает председатель Совфеда, поможет в развитии и достижении собственного технологического суверенитета России.

«В этом ваша заслуга — летчиков, инженеров, стюардесс, диспетчеров, всех сотрудников, которые не просто выполняют свою работу, а живут ею. Потому что авиация — это, конечно же, призвание», — добавила Матвиенко.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС содействовать в достижении технологического суверенитета.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть