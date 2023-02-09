«Ъ»: добыча нефти в России за первую неделю февраля выросла на 0,7% к среднему уровню января

По итогам первой недели февраля объемы добычи нефти в России увеличились на 0,7% по сравнению со средними показателями за первый месяц текущего года. В первые числа последнего зимнего месяца уровень добычи достиг планки 1,491 млн тонн в сутки, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Нефтекомпании за первую неделю февраля увеличили добычу сырья в России на 0,7%, до 1,491 млн тонн в сутки (относительно среднего уровня января) <....> Для сравнения, в феврале прошлого года нефтекомпании добывали в среднем 1,508 млн тонн в сутки», — говорится в материале.

При этом наибольшие темпы роста добычи нефти в начале февраля наблюдались на проекте «Сахалин--1». За первую неделю месяца показатель достиг 163 тыс. баррелей в сутки. При этом, по оценке одного из акционеров проекта индийской компании ONGC, к июню 2023 года уровень добычи сырья на данном проекте должен увеличиться более чем в три раза — до 500 тыс. баррелей в ежедневном режиме, заключается в статье.

1 февраля глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол допустил, что в этом году Россия сократит уровень добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Причиной станет усиление западных санкций против энергетического сектора страны. При этом подобное сокращение показателя в России может вызвать волатильность на глобальном энергорынке.