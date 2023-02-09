Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ъ»: добыча нефти в России за первую неделю февраля выросла на 0,7% к среднему уровню января

close
100%
Sergei Karpukhin/Reuters

По итогам первой недели февраля объемы добычи нефти в России увеличились на 0,7% по сравнению со средними показателями за первый месяц текущего года. В первые числа последнего зимнего месяца уровень добычи достиг планки 1,491 млн тонн в сутки, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Нефтекомпании за первую неделю февраля увеличили добычу сырья в России на 0,7%, до 1,491 млн тонн в сутки (относительно среднего уровня января) <....> Для сравнения, в феврале прошлого года нефтекомпании добывали в среднем 1,508 млн тонн в сутки», — говорится в материале.

При этом наибольшие темпы роста добычи нефти в начале февраля наблюдались на проекте «Сахалин--1». За первую неделю месяца показатель достиг 163 тыс. баррелей в сутки. При этом, по оценке одного из акционеров проекта индийской компании ONGC, к июню 2023 года уровень добычи сырья на данном проекте должен увеличиться более чем в три раза — до 500 тыс. баррелей в ежедневном режиме, заключается в статье.

1 февраля глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол допустил, что в этом году Россия сократит уровень добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Причиной станет усиление западных санкций против энергетического сектора страны. При этом подобное сокращение показателя в России может вызвать волатильность на глобальном энергорынке.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть