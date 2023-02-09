Bloomberg: Франция добивается расширения санкций Евросоюза против ЧВК «Вагнер» в 10-м пакете

Франция пытается расширить санкции Евросоюза против частной военной компании «Вагнер» в 10-м пакете запретительных мер против России, который ЕС собирается принять к годовщине начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации издания, Париж требует включить в черный список значительное число физических лиц и организаций, связанных с этой компанией.

Ранее Верховная рада Украины признала ЧВК «Вагнер» преступной организацией. Уточнялось, что за соответствующее решение проголосовали 336 депутатов.

В конце января Минфин США объявил ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. Министерство также анонсировало новые санкции против российских физических и юридических лиц. В санкционный список вошли структуры, связанные с ЧВК «Вагнер», а также судоремонтные предприятия.

4 февраля сообщалось, что Министерство внутренних дел Британии разрабатывает планы официально объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией.