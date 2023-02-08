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В ЕС заявили о рассмотрении инвестирования активов ЦБ РФ для восстановления Украины

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Представитель Евросоюза заявил, что ЕС рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о возможном инвестировании активов ЦБ РФ, но не об их конфискации.

Ранее министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб сообщила журналистам, что в Швеции предложили пути законодательного решения проблемы передачи Украине замороженных российских активов. По словам бельгийского дипломата, в ЕС продолжат работу над законодательной базой для изъятия «замороженных активов российских олигархов». Лябиб подчеркнула, что в Брюсселе приветствуют предложение Швеции.

Сообщалось также, что главы 27 стран Европейского союза на саммите 9–10 февраля поговорят об использовании заблокированных российских активов для восстановления Украины.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что в Евросоюзе нашли юридические основания для использования замороженных активов РФ. В ЕС намерены инвестировать эти средства в восстановление Украины. Однако юристы блока не придумали «четких юридических оснований для простого ареста активов». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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