Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Казахстан запретил вывоз нефтепродуктов всеми видами транспорта на четыре месяца

close
100%
Depositphotos

Власти Казахстана ввели запрет на вывоз нефтепродуктов из страны любым видом транспорта сроком на четыре месяца. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственных доходов министерства финансов республики, передает ТАСС.

«В соответствии с совместным приказом министерства энергетики «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан» вводится запрет на вывоз сроком на четыре месяца с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта: бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов за исключением смазочных масел», — отметили в публикации.

В ведомстве добавили, что все те, кто занимается вывозом из страны указанных товаров, должны обратить на указ внимание и соблюдать его. Сам приказ будет введен в действие через 10 дней после первого официального опубликования.

В начале февраля агентство Reuters со ссылкой на собственные подсчеты сообщило, что по итогам 2022 года Казахстан увеличил экспорт нефти в обход маршрутов через территорию России. За прошедшие 12 месяцев этот показатель достиг отметки 1,8 млн тонн сырья.

До этого советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин заявил, что транзит нефти через Россию из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба» планируется начать в феврале 2023 года. При этом ранее предполагалось, что старт экспорта казахстанской нефти в ФРГ по данному направлению должен будет произойти в январе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть