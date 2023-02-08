Казахстан запретил вывоз нефтепродуктов всеми видами транспорта на четыре месяца

Власти Казахстана ввели запрет на вывоз нефтепродуктов из страны любым видом транспорта сроком на четыре месяца. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственных доходов министерства финансов республики, передает ТАСС.

«В соответствии с совместным приказом министерства энергетики «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан» вводится запрет на вывоз сроком на четыре месяца с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта: бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов за исключением смазочных масел», — отметили в публикации.

В ведомстве добавили, что все те, кто занимается вывозом из страны указанных товаров, должны обратить на указ внимание и соблюдать его. Сам приказ будет введен в действие через 10 дней после первого официального опубликования.

В начале февраля агентство Reuters со ссылкой на собственные подсчеты сообщило, что по итогам 2022 года Казахстан увеличил экспорт нефти в обход маршрутов через территорию России. За прошедшие 12 месяцев этот показатель достиг отметки 1,8 млн тонн сырья.

До этого советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин заявил, что транзит нефти через Россию из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба» планируется начать в феврале 2023 года. При этом ранее предполагалось, что старт экспорта казахстанской нефти в ФРГ по данному направлению должен будет произойти в январе.