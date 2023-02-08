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Шольц: ЕС не будет участвовать в гонке субсидий с США

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Fabian Bimmer/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что после подписания акта об инфляции в Вашингтоне Европейский союз не даст вовлечь себя в гонку субсидий с США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Несдерживаемая гонка субсидий с США однозначно была бы неверным путем», — заявил Шольц в бундестаге.

Шольц анонсировал, что на предстоящем Совете ЕС тема конкурентоспособности Европы станет одной из центральных.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что американский закон о стимулировании экологически чистой промышленности в США, подразумевающий выделение из бюджета Штатов $500 млрд в виде финансовой поддержки местных предприятий и новые налоговые льготы для бизнеса, может втянуть Евросоюз (ЕС) в так называемую «гонку субсидий», если власти европейских стран пойдут на аналогичные протекционные меры в экономике.

Отмечалось, что в результате между США и Европой может развязаться трансатлантическая торговая война, которая не пойдет на пользу ни одной из сторон.

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